Источник: Заболотный может продолжить карьеру в «Сочи»

Форвард «Зенита» Антон Заболотный может перейти в «Сочи», сообщает Sport24.

По информации портала, переход в стан дебютанта Российской Премьер-Лиги является одним из возможных вариантов продолжения карьеры для 28-летнего нападающего сине-бело-голубых. Эту информацию подтвердил источник из сочинского клуба, слова которого приводит «РБК-Спорт»: «Интерес к нему есть, но пока всё на уровне переговоров».

Заболотный перешёл в «Зенит» из «Тосно» в январе прошлого года. Трансфер футболиста обошёлся петербургскому клубу в € 1,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне нападающий принял участие в 30 играх. На его счету 3 забитых мяча и 4 результативные передачи. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2021 года.