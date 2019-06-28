Бабурин — о Кафанове: это легенда вратарского тренерского цеха

Голкипер петербургского «Зенита» Егор Бабурин, выступавший в прошлом сезоне за казанский «Рубин» на правах аренды, считает бывшего помощника Курбана Бердыева Виталия Кафанова легендой вратарского тренерского цеха.

«Он всегда был и остается легендой вратарского тренерского цеха. Многие мечтают с ним поработать. Михаил Юрьевич Бирюков с ним в отличных отношениях, а это уже многое значит. Самый большой его плюс — то, что он находит к тебе подход именно с человеческой точки зрения. Видит мельчайшие недочёты во вратарском деле и старается их исправить. Кроме того, важно, что он стремится передать свои знания коллегам по тренерскому цеху, например, перед Новым годом он собрал Всероссийскую конференцию, где показывал фильм, который мы снимали вместе с ним», — приводит слова Бабурина официальный сайт «Зенита».

Кафанов работал в «Рубине» с 2002 по 2013 год, а затем вернулся в клуб в 2018 году вместе с наставником казанцев Курбаном Бердыевым. В качестве тренера Кафанов с «Рубином» дважды становился чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2011/2012), а также дважды завоевал бронзовые медали чемпионата России (2003, 2010). С 6 марта текущего года назначен на пост старшего тренера «Ростова», с которым уже работал с 2015 по 2017 год и выиграл серебряные медали РПЛ в сезоне-2015/16.

