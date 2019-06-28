«Урал» проявляет интерес к лидеру софийского ЦСКА
Екатеринбургский «Урал» интересуется 27-летним хавбеком софийского ЦСКА Тьягу Родригешем, сообщает Topsport.
Родригеш перешёл в «армейский» клуб из столицы Болгарии летом 2017 года, покинув «Порту» на правах свободного агента, и зарекомендовал себя одним из лидеров болгарской команды.
В минувшем сезоне португальский полузащитник провёл 40 матчей за ЦСКА во всех турнирах где забил 9 голов и отдал 13 результативных передач. Всего за болгарскую команду Родригеш сыграл 60 матчей и забил 14 мячей. Его соглашение с «армейцами» рассчитано до лета 2021 года.
В сезоне-2018/19 «Урал» занял 10-е место в Российской Премьер-Лиге, а также дошёл до финала Кубка России, где уступил московскому «Локомотиву» со счётом 0:1.
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