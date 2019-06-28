Бериццо: фантастика, если бы мы победили по пенальти

Главный тренер сборной Парагвая Эдуардо Бериццо прокомментировал поражение своей команды от сборной Бразилии в четвертьфинале Кубка Америки по пенальти.

«Сожалею о результате, но я очень горд за своих игроков. Думаю, что сегодня мои игроки были уверены в своих силах и убедили всех, включая меня, что могут победить кого угодно. Это новое молодое поколение, которое показало характер. Оно хочет творить историю в таких захватывающих матчах, как сегодня. Мы провели хороший первый тайм, но после удаления Бальбуэна пошла совсем другая игра. Если бы мы победили по пенальти, это было бы фантастикой», — цитирует Бериццо Sport.es.

Обыграв Парагвай, национальная команда Бразилия стала первым полуфиналистом Кубка Америки, где встретится с победителем матча Венесуэла — Аргентина.