Сейв Алисона, VAR и удар Жезуса — в видеообзоре матча Бразилия — Парагвай

На «Арене Гремио» в Порту-Алегри состоялся первый четвертьфинальный матч Кубка Америки — 2019 между национальными командами Бразилии и Парагвая. Встречу обслуживал судья из Чили Роберто Тобар. Игра завершилась победой бразильцев по пенальти.



Основное время закончилось вничью 0:0. На 54-й минуте матча арбитр назначил пенальти в ворота парагвайцев и наказал защитника Фабиана Бальбуэна предупреждением, но после просмотра видеоповтора заменил одиннадцатиметровый на штрафной удар и удалил парагвайского футболиста, показав красную карточку. В послематчевой серии пенальти удачливее оказались бразильские футболисты. Голкипер Алисон Бекер отразил удар Густаво Гомеса. Решающий мяч забил нападающий Габриэл Жезус.

Обыграв Парагвай, Бразилия стала первым полуфиналистом Кубка Америки, где встретится с победителем матча Венесуэла — Аргентина.