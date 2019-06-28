Каррера: Конте столь же значим для «Интера», как Роналду для «Ювентуса»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает нового наставника «Интера» Антонио Конте, с которым он вместе работал в «Ювентусе», столь же ценным, как Криштиану Роналду для «старой синьоры».
«У Конте есть все качества, позволяющие с ходу побороться за победу в Серии А, как это было с «Ювентусом». Для меня Конте имеет решающее значение, как Криштиану Роналду для «Ювентуса». «Интер» в этом году будет считаться командой, которая борется за титул», — цитирует Карреру ITASportPress.
55-летний Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб в первом же сезоне стал чемпионом России, завоевав золотые медали впервые после 16-летнего перерыва, а в следующем сезоне выиграл Суперкубок России. 22 октября 2018 года итальянец был отправлен в отставку.
- 28 июня 2019
-
10:05
-
09:48
-
09:46
-
09:26
-
09:22
-
09:11
-
08:59
-
08:50
-
08:40
-
08:26
-
07:49
-
07:20
-
07:01
-
06:45
-
05:49
-
05:22
-
05:07
-
04:13
-
03:58
-
03:32
-
02:58
-
02:34
-
02:06
-
01:52
-
01:26
-
00:57
-
00:30
-
00:30
-
00:19
-
00:00
- 27 июня 2019
-
23:53
-
23:46
-
23:42
-
23:24
-
23:21