Каррера: Конте столь же значим для «Интера», как Роналду для «Ювентуса»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает нового наставника «Интера» Антонио Конте, с которым он вместе работал в «Ювентусе», столь же ценным, как Криштиану Роналду для «старой синьоры».

«У Конте есть все качества, позволяющие с ходу побороться за победу в Серии А, как это было с «Ювентусом». Для меня Конте имеет решающее значение, как Криштиану Роналду для «Ювентуса». «Интер» в этом году будет считаться командой, которая борется за титул», — цитирует Карреру ITASportPress.

55-летний Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб в первом же сезоне стал чемпионом России, завоевав золотые медали впервые после 16-летнего перерыва, а в следующем сезоне выиграл Суперкубок России. 22 октября 2018 года итальянец был отправлен в отставку.