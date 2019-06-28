Чилаверт — игрокам сборной Парагвая: горжусь каждым из вас

Легендарный голкипер сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт в своём «твиттере» обратился к футболистам национальной команды после поражения в четвертьфинальном матче Кубка Америки с Бразилией (0:0, 3:4 — по пенальти).



«Дорогие игроки, поздравляю и горжусь каждым из вас. Вы возродили идентичность парагвайского футбола. Ваш характер проявился в момент, когда это было необходимо больше всего. Горжусь сборной Парагвая. Дорогие игроки, помните, что жизнь продолжается», — говорится в сообщении Чилаверта.



Победив сборную Парагвая, национальная команда Бразилия стала первым полуфиналистом Кубка Америки, где встретится с победителем матча Венесуэла — Аргентина. С турнирной сеткой соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».



Сейв Алисона, VAR и удар Жезуса — в видеообзоре матча Бразилия — Парагвай