Чилаверт — игрокам сборной Парагвая: горжусь каждым из вас
Легендарный голкипер сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт в своём «твиттере» обратился к футболистам национальной команды после поражения в четвертьфинальном матче Кубка Америки с Бразилией (0:0, 3:4 — по пенальти).
«Дорогие игроки, поздравляю и горжусь каждым из вас. Вы возродили идентичность парагвайского футбола. Ваш характер проявился в момент, когда это было необходимо больше всего. Горжусь сборной Парагвая. Дорогие игроки, помните, что жизнь продолжается», — говорится в сообщении Чилаверта.
Победив сборную Парагвая, национальная команда Бразилия стала первым полуфиналистом Кубка Америки, где встретится с победителем матча Венесуэла — Аргентина. С турнирной сеткой соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».
Сейв Алисона, VAR и удар Жезуса — в видеообзоре матча Бразилия — Парагвай
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