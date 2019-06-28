Матерацци сомневается, что Моуринью согласится возглавить «Ньюкасл»

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци прокомментировал слухи о возможном назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера «Ньюкасл Юнайтед».
«Не думаю, что в данный момент это реально и что имеет место какая-то конкретика. Жозе хочет побеждать здесь и сейчас. Пары лет для строительства команды недостаточно, к тому же теперь существуют правила, не позволяющие сформировать состав в столь короткие сроки.
Что касается нашей совместной работы, это то, чего я хочу с момента завершения карьеры. Пока такой возможности не было», — приводит слова Матерацци Tuttomercatoweb.
Матерацци и Моуринью хорошо знакомы по работе в миланском «Интере». При португальце нерадзурри дважды стали чемпионами Италии, а также по разу завоевали Кубок, Суперкубок страны и Лигу чемпионов. Последним клубом специалиста был «Манчестер Юнайтед», откуда он был уволен в декабре прошлого года.
- 28 июня 2019
-
11:35
-
11:35
-
11:07
-
11:02
-
10:47
-
10:46
-
10:31
-
10:29
-
10:10
-
10:05
-
09:48
-
09:46
-
09:26
-
09:22
-
09:11
-
08:59
-
08:50
-
08:40
-
08:26
-
07:49
-
07:20
-
07:01
-
06:45
-
05:49
-
05:22
-
05:07
-
04:13
-
03:58
-
03:32
-
02:58
-
02:34
-
02:06
-
01:52
-
01:26
-
00:57