Матерацци сомневается, что Моуринью согласится возглавить «Ньюкасл»

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци прокомментировал слухи о возможном назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера «Ньюкасл Юнайтед».



«Не думаю, что в данный момент это реально и что имеет место какая-то конкретика. Жозе хочет побеждать здесь и сейчас. Пары лет для строительства команды недостаточно, к тому же теперь существуют правила, не позволяющие сформировать состав в столь короткие сроки.



Что касается нашей совместной работы, это то, чего я хочу с момента завершения карьеры. Пока такой возможности не было», — приводит слова Матерацци Tuttomercatoweb.



Матерацци и Моуринью хорошо знакомы по работе в миланском «Интере». При португальце нерадзурри дважды стали чемпионами Италии, а также по разу завоевали Кубок, Суперкубок страны и Лигу чемпионов. Последним клубом специалиста был «Манчестер Юнайтед», откуда он был уволен в декабре прошлого года.

Моуринью отреагировал на слухи о его назначении в «Ньюкасл»