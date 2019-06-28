Данцев назвал самого крутого игрока, с кем ему приходилось играть

Бывший защитник «Урала» Александр Данцев, который недавно завершил карьеру, ответил на вопрос, кто был самым крутым игроком, с которым ему приходилось выходить в одной команде на поле.
«Много ребят… Назову Спартака Гогниева. По духу он мне очень нравился, капитан настоящий. Мог завести команду. На поле полностью отдавался, хотя ему было уже 35-36 лет. Болит нога или не болит – до конца играл. Из нынешнего состава – Эрик Бикфалви. Тоже боец, до конца всегда играет. Кстати, Пашка Погребняк. Он на сбор, грубо говоря, на костылях приехал. Я видел, как он восстанавливался. По пять часов из тренажёрного зала не выходил, работал и работал. Посмотрите, какой он сейчас на поле объём работы делает. Ему уже тоже 35 лет. Человек уже и Кубок УЕФА выигрывал, и чемпионом России был, и в Европе поиграл. Казалось кому-то, что приехал уже дурака валять. А он большой профессионал. Это пример для молодых ребят, как он к делу относится. Я тренировался с ним, он никогда вполноги ничего не делает», — цитирует Данцева «Областная газета».
- 28 июня 2019
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