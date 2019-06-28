«ПСЖ» заключил с Nike рекордный контракт

«Пари Сен-Жермен» на своём официальном сайте объявил о заключении рекордного спонсорского соглашения с американской фирмой Nike.



Новый контракт французского клуба с производителем спортивной экипировки рассчитан до 2032 года. Как сообщает L'Equipe, по его условиям парижане будут получать более € 80 млн за сезон.



По условиям предыдущего контракта между «ПСЖ» и Nike, который истекал в 2022 году, клубу полагалась ежегодная выплата в размере € 25 млн.



«ПСЖ» в минувшем сезоне завоевал титул чемпиона Франции, набрав 91 очко в 38 турах первенства. С итоговой турнирной таблицей Лиги 1 можно ознакомиться на «Чемпионате». В Кубке Франции команда добралась до финала, где уступила «Ренну» в серии пенальти. В Лиге чемпионов парижане вылетели на стадии 1/8 финала, уступив «Манчестер Юнайтед» из-за правила гостевого гола.

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