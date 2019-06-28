Сарабия перейдёт в «ПСЖ» за € 19,5 млн

Полузащитник испанской «Севильи» Пабло Сарабия в ближайшие дни перейдёт во французский «Пари Сен-Жермен» за € 19,5 млн, как сообщает RMC.

27-летний испанец является воспитанником мадридского «Реала». С 2009 по 2011 год играл за резервную команду мадридцев «Кастилью», выступающую ныне в третьем испанском дивизионе. За главную команду дебютировал в декабре 2010 года в матче Лиги чемпионов с «Осером». Этот матч остался единственным, который Сарабия провёл за «Реал». 3 июля 2011 года футболист перешёл в «Хетафе», где провёл 131 матч в чемпионате и забил 11 мячей. С 2016 года играет за «Севилью». В минувшем сезоне Сарабия провёл 33 матча в Примере, забил 12 голов и отдал 13 результативных передач.