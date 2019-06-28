Себальос: не хочу, чтобы «Реал» продавал меня

Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос признался, что не хотел бы покидать стан «сливочных».



«Я не хочу, чтобы „Реал“ меня продавал. Я хочу получать удовольствие от своей работы и чувствовать себя важным, где бы я ни был. Думаю, в следующем сезоне я смогу продемонстрировать всё, на что способен», — приводит слова Себальоса AS.



Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Себальоса за € 50 млн. Отмечалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не рассчитывает на хавбека в следующем сезоне и согласен на его продажу.



Себальос перешёл в «Реал» летом 2017 года из «Бетиса». Сумма трансфера составила € 16,5 млн. В минувшем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 23 матчах испанского национального чемпионата (13 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей и получил три жёлтые карточки.

«Реал» готов продать Себальоса за € 50 млн