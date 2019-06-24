«Реал» готов продать Себальоса за € 50 млн

Мадридский «Реал» намерен расстаться с полузащитником Даниэлем Себальосом, утверждает AS.

По данным источника, «Королевский клуб» оценивает футболиста в € 50 млн, причём отступные в его контракте составляют € 500 млн. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не рассчитывает на хавбека в следующем сезоне и согласен на его продажу.

Главным претендентом на игрока является «Тоттенхэм Хотспур». Испанцем интересуется также «Милан».

Себальос перешёл в «Реал» летом 2017 года из «Бетиса». Сумма трансфера составила € 16,5 млн. В минувшем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 23 матчах испанского национального чемпионата (13 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей и получил три жёлтые карточки.