«Реал» готов продать Себальоса за € 50 млн
Мадридский «Реал» намерен расстаться с полузащитником Даниэлем Себальосом, утверждает AS.
По данным источника, «Королевский клуб» оценивает футболиста в € 50 млн, причём отступные в его контракте составляют € 500 млн. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не рассчитывает на хавбека в следующем сезоне и согласен на его продажу.
Главным претендентом на игрока является «Тоттенхэм Хотспур». Испанцем интересуется также «Милан».
Себальос перешёл в «Реал» летом 2017 года из «Бетиса». Сумма трансфера составила € 16,5 млн. В минувшем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 23 матчах испанского национального чемпионата (13 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей и получил три жёлтые карточки.
Себальос — Зидану: я тоже не хочу продолжать работу с вами
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