«Динамо» ведёт переговоры с «Ромой» по трансферу Жерсона за € 13 млн
Полузащитник «Ромы» Жерсон Сантос может продолжить карьеру в московском «Динамо», сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, клубы уже ведут переговоры по возможному переходу бразильца. Трансфер 22-летнего хавбека оценивается в € 13 млн.
Минувший сезон Жерсон провёл на правах аренды в «Фиорентине». За команду из Флоренции футболист провёл 40 матчей. На его счету три забитых мяча и 4 результативные передачи. В «Рому» полузащитник перешёл летом 2016 года из «Флуминенсе». Трансфер игрока обошёлся римскому клубу в € 16,6 млн. В составе «волков» бразилец принял участие в 42 матчах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Контракт хавбека с «Ромой» рассчитан до лета 2021 года.
«Динамо» вылетело на сбор с задержкой в 2,5 часа из-за проблем с самолётом
- 29 июня 2019
-
11:46
-
11:32
-
11:30
-
11:08
-
11:07
-
11:02
-
10:55
-
10:50
-
10:40
-
10:26
-
10:17
-
10:15
-
10:06
-
09:59
-
09:52
-
09:43
-
09:33
-
09:19
-
09:16
-
06:36
-
05:20
-
04:55
-
04:36
-
03:50
-
03:00
-
02:43
-
02:20
-
02:00
-
01:40
-
01:06
-
00:54
-
00:44
-
00:40
-
00:37
-
00:28
Партнерский контент