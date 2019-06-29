«Динамо» ведёт переговоры с «Ромой» по трансферу Жерсона за € 13 млн

Полузащитник «Ромы» Жерсон Сантос может продолжить карьеру в московском «Динамо», сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, клубы уже ведут переговоры по возможному переходу бразильца. Трансфер 22-летнего хавбека оценивается в € 13 млн.

Минувший сезон Жерсон провёл на правах аренды в «Фиорентине». За команду из Флоренции футболист провёл 40 матчей. На его счету три забитых мяча и 4 результативные передачи. В «Рому» полузащитник перешёл летом 2016 года из «Флуминенсе». Трансфер игрока обошёлся римскому клубу в € 16,6 млн. В составе «волков» бразилец принял участие в 42 матчах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Контракт хавбека с «Ромой» рассчитан до лета 2021 года.