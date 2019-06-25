«Динамо» вылетело на сбор с задержкой в 2,5 часа из-за проблем с самолётом

Московское «Динамо» отправились на сбор в Австрию из аэропорта Шереметьево с задержкой примерно в 2,5 часа из-за технической неисправности самолёта, сообщает ТАСС. Изначально вылет команды по маршруту Москва — Вена был запланирован на 9:05 мск, но в итоге команда вылетела в 11:30.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что футболисты «Динамо» не могут вылететь на сборы из аэропорта Шереметьево из-за технической неисправности воздушного судна.

«Динамо» на сбор отправилось в следующем составе:



вратари: Антон Шунин, Игорь Лещук, Егор Седов;



защитники: Иван Темников, Сергей Паршивлюк, Иван Ордец, Игорь Калинин, Заурбек Плиев, Григорий Морозов, Владимир Рыков, Роман Евгеньев, Константин Рауш, Тони Шуньич;



полузащитники: Абдул Теттех, Артур Юсупов, Мигел Кардозу, Фёдор Черных, Владимир Москвичёв, Вячеслав Грулёв, Жоаозиньо, Самба Соу, Данил Липовой.



нападающие: Евгений Марков, Кирилл Панченко.