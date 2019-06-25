Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Динамо» вылетело на сбор с задержкой в 2,5 часа из-за проблем с самолётом

«Динамо» вылетело на сбор с задержкой в 2,5 часа из-за проблем с самолётом
Футбол / РПЛ 0

Московское «Динамо» отправились на сбор в Австрию из аэропорта Шереметьево с задержкой примерно в 2,5 часа из-за технической неисправности самолёта, сообщает ТАСС. Изначально вылет команды по маршруту Москва — Вена был запланирован на 9:05 мск, но в итоге команда вылетела в 11:30.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что футболисты «Динамо» не могут вылететь на сборы из аэропорта Шереметьево из-за технической неисправности воздушного судна.

«Динамо» на сбор отправилось в следующем составе:

вратари: Антон Шунин, Игорь Лещук, Егор Седов;

защитники: Иван Темников, Сергей Паршивлюк, Иван Ордец, Игорь Калинин, Заурбек Плиев, Григорий Морозов, Владимир Рыков, Роман Евгеньев, Константин Рауш, Тони Шуньич;

полузащитники: Абдул Теттех, Артур Юсупов, Мигел Кардозу, Фёдор Черных, Владимир Москвичёв, Вячеслав Грулёв, Жоаозиньо, Самба Соу, Данил Липовой.

нападающие: Евгений Марков, Кирилл Панченко.

«Динамо» не может вылететь на сборы из-за технической неисправности самолёта
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент