Кечинов: «Ахмат» подходит Глушакову. Для топ-клубов его годы позади

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал переход экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова в грозненский «Ахмат».

«Глушаков — добротный, опытный футболист. А «Ахмат» — та команда, которая будет бороться за место в середине таблицы, и это как раз подходит Денису. Для клубов, которые претендуют на самые высокие места, его годы уже позади.



«Ахмату» не хватает в середине опытного футболиста, который будет вести игру команды. Глушакова как раз берут на эту роль.



Можно ли назвать это последним шансом Дениса, чтобы показать себя? Зачем ему что-то показывать, все прекрасно знают, какой он футболист. Денис продолжит работу на высоком уровне, выступая в РПЛ.



Что касается переезда в Грозный, если игрок не востребован в Москве и Питере, приходится переезжать в какой-то другой город. Это работа футболиста», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.