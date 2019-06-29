Кадыров — Глушакову: добро пожаловать в Грозный!

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал переход в «Ахмат» бывшего полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.
«Дорогие друзья! Летнее межсезонье в футболе — период трансферов. Мне приятно объявить о переходе в наш любимый футбольный клуб «Ахмат» известного российского футболиста, одного из лучших полузащитников страны Дениса Глушакова. Он трудолюбивый, высоко профессиональный футболист, за плечами которого множество игр на международном уровне, в том числе за сборную России. Уверен, Денис быстро вольётся в коллектив, его опыт и мастерство помогут команде в решении задач. Денис обещал сделать для этого всё от него зависящее. А я желаю ему профессиональной удачи, успехов вместе с нашей любимой командой «Ахмат». Добро пожаловать в Грозный!» — написал Кадыров в своём «инстаграме».
- 29 июня 2019
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