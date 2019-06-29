Сульшер: Ван-Биссака обладает менталитетом и талантом, чтобы играть за «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал переход в клуб защитника «Кристал Пэлас» Аарона Ван-Биссаки.
«Аарон — один из самых перспективных защитников в Премьер-лиге. Он обладает правильной рабочей этикой, талантом и менталитетом, чтобы играть за «Манчестер Юнайтед». Ван-Биссака относится к тому типу игроков, которых мы стремимся привлечь в команду, чтобы помочь нам совершенствоваться и двигаться дальше.
Аарон — молодой, голодный игрок, который хочет учиться, и это важно в его возрасте. Я рад, что он подписал контракт с нами, и мы с нетерпением ждём продолжения его прогресса", — приводится слова Сульшера на официальном сайте «МЮ».
21-летний Ван-Биссака подписал с манкунианцами пятилетний контракт с возможностью продления ещё на один год.
- 29 июня 2019
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