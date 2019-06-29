«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Ван-Биссаки

Защитник «Кристал Пэлас» Аарон Ван-Биссака перешёл в «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте манкунианцев.

Сумма трансфера не разглашается. Ранее Sky Sports сообщал, что за Ван-Биссаку «МЮ» заплатит £ 45 млн (около € 50,1 млн) плюс £ 5 млн бонусов (около € 5,6 млн). Футболист подписал с манкунианцами пятилетний контракт с возможностью продления ещё на один год.

«Это невероятное чувство и честь — называть себя игроком «Манчестер Юнайтед». Лишь небольшое количество игроков имеет право так сказать.



Не могу дождаться момента, когда начну вливаться в команду. У меня будет небольшой перерыв после чемпионата Европы U21, но я с нетерпением жду начала тренировок с тренером и новыми товарищами по команде», — сказал Ван-Биссака.

21-летний Ван-Биссака является воспитанником «Кристал Пэлас». В английской Премьер-лиге футболист дебютировал 25 февраля 2018 года. В минувшем сезоне Ван-Биссака принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги и стал автором трёх результативных передач.