«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Ван-Биссаки

Защитник «Кристал Пэлас» Аарон Ван-Биссака перешёл в «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте манкунианцев.
Сумма трансфера не разглашается. Ранее Sky Sports сообщал, что за Ван-Биссаку «МЮ» заплатит £ 45 млн (около € 50,1 млн) плюс £ 5 млн бонусов (около € 5,6 млн). Футболист подписал с манкунианцами пятилетний контракт с возможностью продления ещё на один год.
«Это невероятное чувство и честь — называть себя игроком «Манчестер Юнайтед». Лишь небольшое количество игроков имеет право так сказать.
Не могу дождаться момента, когда начну вливаться в команду. У меня будет небольшой перерыв после чемпионата Европы U21, но я с нетерпением жду начала тренировок с тренером и новыми товарищами по команде», — сказал Ван-Биссака.
21-летний Ван-Биссака является воспитанником «Кристал Пэлас». В английской Премьер-лиге футболист дебютировал 25 февраля 2018 года. В минувшем сезоне Ван-Биссака принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги и стал автором трёх результативных передач.
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