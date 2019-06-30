Сын Джорджа Веа подписал контракт с «Лиллем»
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной США Тимоти Веа, сын обладателя «Золотого мяча» 1995 года Джорджа Веа, подписал пятилетний контракт с «Лиллем», сообщает пресс-служба клуба.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить от € 7 до 10 млн.
В январе текущего года «ПСЖ» отдал Веа-младшего в шотландский «Селтик» на правах аренды. В 11 матчах чемпионата Шотландии он забил три гола и отметился одной результативной передачей. В шести играх за «ПСЖ» забил два мяча.
19-летний Веа-младший выступает за сборную США, которая в настоящий момент принимает участие в матчах Золотого кубка КОНКАКАФ. В восьми играх за сборную Тимоти забил один гол. Его отец Джордж Веа является президентом Либерии.
Сын Веа забил гол в дебютном матче за «Селтик»
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