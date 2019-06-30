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Гол Руни помог «Ди-Си Юнайтед» сыграть вничью с «Торонто»

Гол Руни помог «Ди-Си Юнайтед» сыграть вничью с «Торонто»
Футбол / Прочие турниры 0

В матче регулярного чемпионата MLS «Ди-Си Юнайтед» принимал «Торонто». Встреча прошла на стадионе «Ауди Филд» в Вашингтоне и завершилась со счётом 1:1.

На 19-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Торонто» Ник Дэлеон. На протяжении всей встречи нападающий «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни имел опасные моменты, однако английскому форварду не удавалось попасть по воротам. В компенсированное время игры главный арбитр Роберт Сибига назначил пенальти в ворота канадской команды, который успешно реализовал Руни.

«Ди-Си Юнайтед» набрал 31 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата MLS. «Торонто» (23) — на 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Лос-Анджелес».

MLS - Высшая лига футбола
30 июня 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Ди-Си Юнайтед
Вашингтон
1 : 1
Торонто
Торонто
0:1 – Дэлеон – 19, 1:1 – Руни – 90+2 (пен)
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