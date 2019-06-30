«Локомотив» объявил об уходе Михалика

Московский «Локомотив» официально объявил об уходе украинского защитника Тараса Михалика из клуба.



«Настоящий боец, человек с железными нервами, крепкая стена, надежный товарищ. Всё это – о Тарасе Михалике, который провел в «Локомотиве» шесть последних лет. Сегодня мы прощаемся с Тарасом, но всегда ждём в Черкизово и благодарим за всё!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Локомотива» в «Твиттере» вместе с видео.

Михалик выступал в составе «Локомотива» с 2013 года. Вместе с московской командой украинский футболист стал чемпионом России в 2018 году, а также трижды становился обладателем Кубка страны. Ранее Михалик играл за такие команды, как киевское «Динамо», «Закарпатье» и киевский ЦСКА.