Ибрагимович: у меня больше титулов, чем у всей MLS

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отметил, что основной целью перехода в MLS было завоевание титулов.



«Приехал в Америку, потому что уже многое выиграл. Я не переезжал, чтобы устроить себе отдых. Таков я есть — не зря выиграл 33 трофея. Думаю, это больше, чем выиграла вся MLS», — приводит слова Ибрагимовича AS.



Ибрагимович перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси» в начале 2018 года. Ранее он выступал за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». Ранее стало известно, что Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом MLS в текущем сезоне. В 2019 году шведский форвард заработает $ 7,2 млн.

После 18 туров «Лос-Анджелес Гэлакси» занимает 3-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата MLS.