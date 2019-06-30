«Тамбов» на старте сезона будет проводить домашние матчи в Саранске

Новичок Российской Премьер-Лиги «Тамбов» на старте нового сезона будет проводить домашние матчи в Саранске.

«Руководством футбольного клуба «Тамбов» принято окончательное решение о проведении первых домашних матчей нового спортивного сезона 2019/20 гг. на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Данная арена соответствует всем необходимым требованиям РФС для проведения матчей Премьер-Лиги. Резервным стадионом «Тамбова» на этот период будет «Арена Химки».



Стадион «Спартак», являющийся домашней ареной «Тамбова», в настоящий момент находится на реконструкции. Согласно прогнозам, в родных стенах команда начнет выступать осенью.



В третьем туре нового сезона «Тамбов» на своём поле в Саранске проведет первый домашний матч со «Спартаком». Игра пройдет 27-го июля и начнется в 16:30 мск. Информация о продаже билетов появится позднее», — сообщается в заявлении клуба, опубликованном на официальном сайте.