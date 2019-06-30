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Девушка Адриано высказалась о стычке бразильца с Набабкиным

Девушка Адриано высказалась о стычке бразильца с Набабкиным
Футбол / РПЛ 0

Екатерина Дорожко, девушка бразильского нападающего «Спартака» Луиса Адриано, прокомментировала стычку между форвардом и защитником ЦСКА Кириллом Набабкиным в матче австрийского предсезонного турнира.

«Я не могу комментировать такие вещи. И никто не может, потому что мы не присутствуем на поле. Но зная Луиса, просто так он агрессировать не будет. На эту тему мы всегда ведём дома беседу», — написала Дорожко в «сториз» своего «инстаграма».

На 42-й минуте матча «Спартак» — ЦСКА Набабкин после единоборства на фланге ударил по ноге лежавшего Адриано, после чего тот толкнул обидчика в спину. Главный арбитр урегулировал ситуацию, наказав обоих футболистов жёлтыми карточками.

Однако уже через минуту конфликт возобновился. В ходе борьбы в центре поля Адриано корпусом оттолкнул находившегося сзади Набабкина, после чего Кирилл несколько раз ударил соперника ногой. Форвард не стал терпеть и отмахнулся, попав защитнику рукой по лицу.

Набабкин по итогам эпизода был удалён, а Адриано остался на поле, избежав наказания.

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