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Левников: думаю, в матче за Суперкубок VAR не будет

Левников: думаю, в матче за Суперкубок VAR не будет
Футбол / РПЛ 0

Председатель судейского комитета РФС Николай Левников сообщил, что на матче за Суперкубок России «Локомотив» – «Зенит» система видеопомощи арбитров (VAR), вероятно, не будет задействована.

«Думаю, что не будет. Необходимо получить разрешение УЕФА. Мы надеемся, что VAR будет с первого тура чемпионата России.

Сегодня прошла полная подготовка арбитров по VAR. Особенно тех, кто будет судить в поле. В принципе всё готово. Будет подана заявка, и УЕФА решит, можно ли в России применять VAR или нет. Может, это получится не с первого тура. Или нам не разрешат использовать соответствующее оборудование. Вначале будут выездные бригады на каждый стадион. В неё входит два человека. Видеоассистент арбитра, его помощник и оператор, который быстро помогаем судьям увидеть большинство повторов», — цитирует Левникова «Спорт день за днём».

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