Левников: думаю, в матче за Суперкубок VAR не будет

Председатель судейского комитета РФС Николай Левников сообщил, что на матче за Суперкубок России «Локомотив» – «Зенит» система видеопомощи арбитров (VAR), вероятно, не будет задействована.



«Думаю, что не будет. Необходимо получить разрешение УЕФА. Мы надеемся, что VAR будет с первого тура чемпионата России.



Сегодня прошла полная подготовка арбитров по VAR. Особенно тех, кто будет судить в поле. В принципе всё готово. Будет подана заявка, и УЕФА решит, можно ли в России применять VAR или нет. Может, это получится не с первого тура. Или нам не разрешат использовать соответствующее оборудование. Вначале будут выездные бригады на каждый стадион. В неё входит два человека. Видеоассистент арбитра, его помощник и оператор, который быстро помогаем судьям увидеть большинство повторов», — цитирует Левникова «Спорт день за днём».