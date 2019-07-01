Левников: думаю, в матче за Суперкубок VAR не будет

Председатель судейского комитета РФС Николай Левников сообщил, что на матче за Суперкубок России «Локомотив» – «Зенит» система видеопомощи арбитров (VAR), вероятно, не будет задействована.
«Думаю, что не будет. Необходимо получить разрешение УЕФА. Мы надеемся, что VAR будет с первого тура чемпионата России.
Сегодня прошла полная подготовка арбитров по VAR. Особенно тех, кто будет судить в поле. В принципе всё готово. Будет подана заявка, и УЕФА решит, можно ли в России применять VAR или нет. Может, это получится не с первого тура. Или нам не разрешат использовать соответствующее оборудование. Вначале будут выездные бригады на каждый стадион. В неё входит два человека. Видеоассистент арбитра, его помощник и оператор, который быстро помогаем судьям увидеть большинство повторов», — цитирует Левникова «Спорт день за днём».
- 1 июля 2019
-
09:26
-
09:25
-
09:10
-
08:51
-
08:25
-
08:00
-
07:25
-
06:30
-
06:06
-
05:44
-
03:42
-
02:29
-
01:55
-
01:42
-
00:54
-
00:51
-
00:46
-
00:23
-
00:17
-
00:03
- 30 июня 2019
-
23:52
-
23:37
-
23:32
-
23:23
-
23:13
-
23:10
-
23:05
-
22:50
-
22:50
-
22:41
-
22:26
-
22:22
-
21:57
-
21:49
-
21:49