Оби Микел перешёл в «Трабзонспор»
«Трабзонспор» на своём официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Джона Оби Микела.
Нигериец достался турецкому клубу бесплатно, перейдя в статусе свободного агента. Условия соглашения с 32-летним футболистом не разглашаются.
Последним клубом Оби Микела был «Мидлсбро», к которому он присоединился в январе этого года после ухода из китайского клуба «Тяньцзинь Тэда». В азиатской команде хавбек играл с 2017 года, а на протяжении предыдущих 11 лет защищал цвета «Челси», с которым завоевал 11 трофеев, среди которых два титула чемпиона Англии, четыре Кубка и один Суперкубок страны, два Кубка лиги, а также трофеи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также Джон с 2005 года вызывается в сборную Нигерии.
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