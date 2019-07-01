Фанаты «Локомотива» раскритиковали руководство клуба в открытом письме

Болельщики «Локомотива» выступили с открытым письмом председателю совета директоров Анатолию Мещерякову с критикой руководства клуба.



«Уважаемый Анатолий Анатольевич! Мы — актив фанатов «Локомотива» — информируем вас о том, что с момента вступления в должность генерального директора Кикнадзе В.А. ни разу не встретился с представителями фанатов, соответственно, никакого контакта между клубом и активом фанатов нет.



Мы считаем вопиющим событием случившееся в Самаре, когда болельщикам «Локомотива» запретили пронос заявленного и согласованного предматчевого красочного перформанса и флагов. Также по всему городу шли задержания и жёсткие неправомерные досмотры болельщиков «Локомотива» без всяких на то оснований. Клуб, зная всю ситуацию, не заступился за своих болельщиков ни во время самих событий, ни сразу после матча, ни до настоящего момента — ни одного комментария или заявления по произошедшим событиям от клуба так и не поступило.



Искренне надеемся, что вы не останетесь в стороне и данное обращение положит начало коммуникации между клубом и болельщиками. Также хотелось бы отметить, что мы были крайне удивлены и оскорблены интервью представителя клуба, коммерческого директора Фаттахова Марата, который своими комментариями дал отчётливо понять, что болельщики не являются приоритетной задачей клуба, чем поставил свою компетенцию под вопрос. Мы обеспокоены возможным повторением негативного опыта взаимодействия клуба с болельщиками и просим вас повлиять на сложившуюся ситуацию. В противном случае мы оставляем за собой право действовать на своё усмотрение», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале объединения болельщиков «Локомотива».

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