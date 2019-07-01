Акинфеев: когда начинал в сборной, поколение игроков было сильнее нынешнего

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не скучает по сборной России, карьеру в которой он завершил в прошлом году.



«Болельщики вновь начинают верить в футбол и команду. Они верят, что есть сборная, которая их будет радовать. Когда я только начинал карьеру в сборной, поколение игроков, наверное, было сильнее нынешнего: Аршавин, Павлюченко, Зырянов, Семак, Жирков. На сборную при Хиддинке и Адвокате хорошо ходили люди. Но я надеюсь, что дальше будет ещё лучше. У нас молодая и амбициозная команда, которая умеет играть. По глазам видно, что ребята любят играть в футбол, и это очень круто. В такой стране должна быть если не суперклассная сборная, то хотя бы просто классная.



Не мучает ли меня ностальгия по сборной? Да нет. Какой смысл ностальгировать? Можно ностальгировать по 2004 году, когда я начинал играть, или по 2008 году. Но нет. Это просто хорошие, добрые, искренние и радостные воспоминания, потому что я там участвовал и был там. Сейчас я общаюсь с Саламычем, Дзюбой, а из чата сборной моментально удалился», — сказал Акинфеев в ролике на канале сборной России в YouTube.

Акинфеев: слава богу, что накопленная грязь в сторону сборной расплеснулась