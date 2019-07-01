Жевнов рассказал, почему у него не получилось стать основным вратарём «Зенита»

Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов поведал, почему он будучи футболистом не смог стать основным голкипером петербургской команды.

«Думаю, я сам не взял того, что шло в руки. Упустил шансы, которые получал, а их было достаточно. Кроме того, и Слава Малафеев тогда проводил хорошие сезоны. У меня же были и хорошие игры, и не очень хорошие. Главная причина – в голове. Психологически чувствовал себя в «Зените» совсем по-другому, нежели в «Москве» или БАТЭ, не справился с давлением.



С моей точки зрения, находиться в роли второго вратаря в большой команде уровня «Зенита» невероятно сложно, по крайней мере так было для меня. Надо быть готовым сыграть в любой момент, если что-то случится с первым номером, и сыграть, наверное, даже лучше «первого номера». Права на ошибку просто нет. Если ты ошибся, сразу начинают говорить: «Да что это за вратарь?». А для вратаря мало играть – это очень плохо. Ты можешь тренироваться день и ночь, что я и делал, но отсутствие практики, ритма и тонуса влияет. Не чувствуешь какие-то нюансы в игре. В результате совершаешь ошибки.



Ещё я раз пять-семь получал травмы по ходу матчей. Причём не после столкновений, а мышечные повреждения. Это что-то невероятное! Значит, напряжение в голове передавалось мышцам, организм давал сбой на ровном месте. Я был психологически зажат. Поэтому не смог заиграть в «Зените» хотя бы в свою силу», — сказал Жевнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.