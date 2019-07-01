ЦСКА отдал Жиронкина в аренду «Балтике»
Нападающий ЦСКА Виталий Жиронкин перешёл в «Балтику», сообщается на официальном сайте «армейского» клуба.
Калининградский клуб арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20 без опции дальнейшего выкупа трансфера. Жиронкин был признан лучшим игроком молодёжного состава ЦСКА по итогам сезона-2018/19. Форвард победил в голосовании среди болельщиков, которое проводилось в официальной группе молодёжной команды ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте». В минувшем сезоне 19-летний Жиронкин принял участие в 21 матче молодёжного первенства России, в которых стал автором 14 забитых мячей (4 — с пенальти).
Кроме того 21-летний защитник ЦСКА Семён Матвийчук перешёл на постоянной основе в «СКА-Хабаровск». Клуб пожелал игроку успехов в дальнейшей карьере.
Защитник клуба «Славен-Белупо» Шарлия перешёл в ЦСКА
- 1 июля 2019
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