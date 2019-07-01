«Интер» объявил о переходе хавбека «Герты» Лацаро за € 22 млн

Австрийский полузащитник берлинской «Герты» Валентин Лацаро перешёл в миланский «Интер», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Сумма трансфера составила € 22 млн. Футболист успешно прошёл медицинское обследование и подписал с миланским клубом контракт до лета 2023 года.

23-летний Лацаро является воспитанником «Грацера». В «Герту» он перешёл летом 2017 года из «Ред Булл Зальцбург» на правах аренды. Через год немцы выкупили права на игрока. Сумма трансфера составила € 6,5 млн. В составе немецкого клуба он принял участие в 65 матчах во всех турнирах, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал 13 результативных передач. Также хавбек играл за «Лиферинг». За сборную Австрии сыграл 19 матчей, в которых забил один гол.