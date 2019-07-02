Себальос: не хочу больше сидеть на скамейке, думаю, моё время пришло

Полузащитник «Реала» Даниель Себальос поделился личными планами на сезон-2019/20.
«Когда в твоей команде есть такие игроки, как Тони Кроос и Лука Модрич, 23-летнему футболисту очень сложно стать важным элементом в „Реале“. Но у меня есть чёткая идея. Я знаю, чего намерен добиться в следующем году. Я не хочу больше сидеть на скамейке, думаю, что моё время пришло. Следующий сезон будет лучшим для меня.
Я намерен сыграть 40 матчей и чувствовать себя важным игроком, потому что считаю, что способен играть на высоком уровне, и думаю, что я это уже доказал. В «Реале» 23 футболиста, тебе приходится конкурировать с лучшими игроками мира. За два года я сыграл 55 или 56 матчей. Я хочу чувствовать себя важным в команде и показывать ту игру, на которую способен.
У меня есть контракт на четыре года. Я не думаю об уходе из «Реала», я хочу побеждать с этой командой. Не знаю, когда придёт моё время, но моя цель — добиться успеха в «Реале» и радовать «Сантьяго Бернабеу». Думаю, у меня есть качества, чтобы сделать это", — цитирует Себальоса El Mundo Deportivo.
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