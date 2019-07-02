Рашфорд: мне больно смотреть на то, где сейчас находится «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд признался, что сильно переживает по поводу последних результатов своей команды.



«Поражение расстраивает меня больше остальных, так как я являюсь фанатом команды. Каждый день мне больно смотреть на то, где сейчас находится «Манчестер Юнайтед» по сравнению с тем, что было раньше. Для меня эта боль как мотивация. Она заставляет меня ещё больше стараться на пути к возвращению клуба на прежние вершины. Сильнее всего я хочу снова выиграть АПЛ и Лигу чемпионов», — цитирует форварда The Times.

Накануне Рашфорд подписал новый контракт с манкунианцами. Соглашение с 21-летним английским футболистом рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на один год.