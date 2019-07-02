Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рашфорд: мне больно смотреть на то, где сейчас находится «Манчестер Юнайтед»

Рашфорд: мне больно смотреть на то, где сейчас находится «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд признался, что сильно переживает по поводу последних результатов своей команды.

«Поражение расстраивает меня больше остальных, так как я являюсь фанатом команды. Каждый день мне больно смотреть на то, где сейчас находится «Манчестер Юнайтед» по сравнению с тем, что было раньше. Для меня эта боль как мотивация. Она заставляет меня ещё больше стараться на пути к возвращению клуба на прежние вершины. Сильнее всего я хочу снова выиграть АПЛ и Лигу чемпионов», — цитирует форварда The Times.

Накануне Рашфорд подписал новый контракт с манкунианцами. Соглашение с 21-летним английским футболистом рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на один год.

Рашфорд: сделаю всё, чтобы «МЮ» вернулся туда, где должен находиться
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент