Рашфорд: сделаю всё, чтобы «МЮ» вернулся туда, где должен находиться

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд прокомментировал продление контракта с манкунианцами. Напомним, новое соглашение с 21-летним английским футболистом рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на один год.



«Манчестер Юнайтед» был всем в моей жизни с тех пор, как я приехал сюда в возрасте 7 лет. Этот клуб сформировал меня как игрока и как человека. Носить футболку этого клуба — привилегия для меня.



Я хочу поблагодарить главного тренера и сотрудников клуба за всё, что они сделали для меня. У «Манчестер Юнайтед» идеальный тренерский штаб. Здесь работают специалисты, у которых я постоянно чему-то учусь. Я продолжаю своё развитие и надеюсь перейти на новый уровень. Я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы помочь «Манчестер Юнайтед» вернуться туда, где он должен находиться, и добиться успеха, которого заслуживают наши болельщики", — приводит слова Рашфорда официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Рашфорд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2023 года