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Бышовец: с именем Чалова связано будущее российского футбола

Бышовец: с именем Чалова связано будущее российского футбола
Футбол / РПЛ 0

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказал мнение, кто стал лучшим молодым игроком прошедшего сезона в России.

«Я выделю „армейца“ Фёдора Чалова. Лично у меня есть все основания полагать, что именно с его именем связано будущее нашего футбола. Вижу в этом игроке очень большие перспективы. Я говорю и о клубе, и о нашей национальной команде. Глупо закрывать глаза на сильные качества этого молодого нападающего. Да, общественное признание для него, безусловно, стало испытанием, но дадим ему возможность пройти его с достоинством. Рано или поздно ему всё равно придётся преодолевать эти горнила, так что чем быстрее это произойдёт, тем лучше будет и для него, и для всех нас. Главное — научиться бороться с самим собой», — цитирует Бышовца «RT на русском».

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