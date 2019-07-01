Бышовец: доверие молодым игрокам — это то, чего не хватает нашим тренерам

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал учреждение премии лучшему молодому российскому игроку в возрасте до 21 года. Напомним, награда названа в честь Бышовца.



«Данная премия необходима, она даёт достижение, признание. Это очередная ступень к целям, которых стремится достичь каждый игрок — стать игроком основного состава, национальной сборной. Благодаря премии молодые таланты будут на слуху. Возрастное ограничение у этой премии то что нужно. Молодые игроки, и есть игроки до 21 года.



Когда ко мне обратились по поводу этой премии, я вспомнил, что 1965 году в 19 лет получил приз лучшему игроку, а в 20 лет — вошёл в число 33 лучших нападающих, опередив Стрельцова. Эта премия очень близка мне.



Молодые игроки, которым доверяют, получают право играть в национальной команде, а дальше — возможность уехать в европейские чемпионаты. Доверие молодым игрокам — это то, чего, возможно, не хватает нашим тренерам. Люди сейчас могут определить цену игрока, но не ценность. Тренер должен раскрыть не только смысл игры, но и смысл жизни. Главное для победителя этой премии — научиться бороться с самим собой.



Увлечение иностранцами привело к кризису. Успехи Испании и Италии напрямую связаны с системой подготовки резервов. Будучи чемпионами молодёжных команд, национальные команды тоже потом становились чемпионами.



Для меня было счастливой случайностью отобрать игроков в национальную сборную, дать им шанс. К примеру, в «Зените» сейчас работает Семак, которого я пригласил в национальную сборную. Тимощук в 19 лет в Донецке при мне стал игроком основного состава. Речь не идёт о том, что я кого-то воспитал, ведь таланты не воспитываются, а рождаются. Главное — это стремление достичь невозможного», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Определение обладателя награды будет проходить следующим образом: профсоюз футболистов и тренеров России определит перечень претендентов на награду, после чего действующие игроки в возрасте старше 28 лет выберут лучшего путём голосования. Первое голосование проходит в период с 19 июня по 12 июля.

В России учредили премию имени Бышовца для лучших молодых футболистов до 21 года