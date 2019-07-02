«Зенит» объявил об уходе Новосельцева в «Сочи»
«Зенит» и «Сочи» достигли соглашения о переходе защитника Ивана Новосельцева. Об этом сообщил официальный сайт петербургской команды.
Новосельцев стал игроком сине-бело-голубых в августе 2016 года, провёл девять матчей и стал обладателем бронзовых медалей чемпионата страны. С января 2018 года на правах аренды выступал за тульский «Арсенал», махачкалинский «Анжи» и «Ростов».
Ранее стало известно, что из «Зенита» в «Сочи» также перешёл другой защитник — Ибрагим Цаллагов.
В прошлом сезоне «Сочи» занял второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и вышел в Премьер-Лигу. В первом туре нового сезона команда Александра Точилина сыграет на выезде со «Спартаком». Игра состоится 13 июля на стадионе «Открытие Арена».
Цаллагов перешёл из «Зенита» в «Сочи»
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