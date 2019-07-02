Дзюба — Гилерме: готовься, я уже иду за тобой

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба обратился к голкиперу «Локомотива» Маринато Гилерме в преддверии матча за Суперкубок России.
«Скоро у нас матч за Суперкубок на новом стадионе „Динамо“. Приглашаю всех 6 июля на арену — там я ещё не забивал. Маринато Гилерме, готовься, я уже иду за тобой», — сказал Дзюба в видео, опубликованном на странице в «Инстаграме».
В минувшем сезоне «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги, «Локомотив» финишировал на втором месте, а также выиграл Кубок России. Ранее «Зенит» четыре раза становился обладателем Суперкубка России, «Локомотив» является двукратным победителем турнира. Рекорд принадлежит ЦСКА, который выигрывал Суперкубок семь раз.
«Зенит» и «Локомотив» ранее дважды разыгрывали трофей между собой. В 2008 году «Зенит» добился победы со счётом 2:1. В 2015 году команды завершили матч вничью — 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался петербургский клуб.
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