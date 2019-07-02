Сёмин: Суперкубок выиграет тот, у кого больше характера

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о настрое команды перед матчем за Суперкубок России с «Зенитом». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» 6 июля.
«Относимся очень серьёзно к каждому трофею, то же самое можно сказать и о команде. В этом матче кубок выиграет тот, у кого больше характера. Будем делать всё возможное, чтобы порадовать в начале сезона своих болельщиков. Знаем, что их придёт очень много», — цитирует Сёмина пресс-служба РПЛ.
В минувшем сезоне «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги, «Локомотив» финишировал на втором месте, а также выиграл Кубок России. Ранее «Зенит» четыре раза становился обладателем Суперкубка России, «Локомотив» является двукратным победителем турнира. Рекорд принадлежит ЦСКА, который выигрывал Суперкубок семь раз.
«Зенит» и «Локомотив» ранее дважды разыгрывали трофей между собой. В 2008 году «Зенит» добился победы со счётом 2:1. В 2015 году команды завершили матч вничью — 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался петербургский клуб.
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