Шох: положение о МРО есть в регламенте, «Смоленск» не допущен по закону
Член исполкома РФС Рохус Шох заявил, что АФК «Смоленск» не был принят в ПФЛ на законных основаниях.
«Данное положение о МРО есть в регламенте. Данная тема известна всем клубам, которые входят в ПФЛ. Не хочу даже комментировать этот бред. Есть решение о недопущении к соревнованиям. Есть регламент. Это всё прописано в нём, все другие клубы были оповещены об этом решении. Не хочу говорить о том, когда это было прописано. Есть регламент, согласно которому «Смоленск» не был допущен, вот и всё», — сказал Шох в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее генеральный директор клуба Юрий Дзюба сообщил, что «Смоленск» намерен подавать в суд в связи с тем, что команду незаконно не допускают до участия в ПФЛ.
Гендиректор «Смоленска»: нас незаконно не принимают в ПФЛ, планируем идти в суд
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