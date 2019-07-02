К.-П. Боатенг: фанаты «Барселоны» навсегда останутся в моём сердце

Ганский полузащитник Кевин-Принс Боатенг сообщил, что он покидает «Барселону».

«Сегодня заканчивается одно из самых захватывающих событий в моей карьере. Я благодарю каждого человека, который сделал это возможным. Я благодарю партнёров по команде, которые с самого первого дня помогли мне почувствовать себя как дома. Я благодарю руководство, которое всегда доступно для общения.

Особые мысли по поводу фанатов: я навсегда сохраню вас в своём сердце. Я хотел дать что-то большее клубу и старался изо всех сил каждую минуту на тренировках и матчах, в которых меня удостоили чести сыграть в этой фантастической футболке!» — написал Боатенг в своём «инстаграме».

Напомним, Боатенг перешёл в «Барселону» в зимнее трансферное окно из «Сассуоло» на правах аренды. В испанском чемпионате 32-летний хавбек отыграл за каталонскую команду в общей сложности 4 матча и 303 минуты.