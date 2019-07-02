Тело пропавшей на озере Комо швейцарской футболистки найдено
Тело футболистки сборной Швейцарии и «Янг Бойз» Флорианы Исмаили было найдено на озере Комо в Италии, сообщает Blick.
По информации источника, труп 24-летней спортсменки был найден в ходе масштабной поисковой операции при помощи специального робота на глубине 204 метров. Позже тело девушки было доставлено на сушу на лодке, а затем — в больницу Святой Анны. Семье Исмаили уже сообщили об этом.
Ранее стало известно, что Исмаили и её подруга арендовали моторную лодку. Девушки отплыли от берега на 700 метров, бросили якорь и стали загорать. В какой-то момент футболистка прыгнула в воду, но так и не вынырнула на поверхность. Её подруга сначала восприняла произошедшее как шутку, но затем, перепугавшись, вызвала спасателей.
Пропавшую на озере Комо швейцарскую футболистку ищут с помощью робота
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