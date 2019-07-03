Сборные Мали и Туниса вышли в 1/8 финала Кубка африканских наций

В матче 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Анголы встречалась с национальной командой Мали. Игра состоялась на стадионе «Исмаилия» в Египте и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Мали.



Автором единственного гола встречи стал полузащитник сборной Мали Амаду Айдара, который отправил мяч в ворота национальной команды Анголы на 37-й минуте. В роли ассистента в этом эпизоде выступил хавбек сборной Мали Мусса Думбия.



В другом матче группы Е сборная Мавритании сыграла вничью с национальной командой Туниса. Встреча прошла на стадионе «Суэц» и завершилась со счётом 0:0. Таким образом, сборные Мали и Туниса вышли в плей-офф Кубка африканских наций, а команды Анголы и Мавритании покинули турнир.