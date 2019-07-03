Сборные Мали и Туниса вышли в 1/8 финала Кубка африканских наций
В матче 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Анголы встречалась с национальной командой Мали. Игра состоялась на стадионе «Исмаилия» в Египте и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Мали.
Автором единственного гола встречи стал полузащитник сборной Мали Амаду Айдара, который отправил мяч в ворота национальной команды Анголы на 37-й минуте. В роли ассистента в этом эпизоде выступил хавбек сборной Мали Мусса Думбия.
В другом матче группы Е сборная Мавритании сыграла вничью с национальной командой Туниса. Встреча прошла на стадионе «Суэц» и завершилась со счётом 0:0. Таким образом, сборные Мали и Туниса вышли в плей-офф Кубка африканских наций, а команды Анголы и Мавритании покинули турнир.
Кубок африканских наций. Группа E. 3-й тур
02 июля 2019, вторник. 22:00 МСК
Ангола
0 : 1
Мали
0:1 – Айдара – 37
- 3 июля 2019
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00:36
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00:17
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00:09
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00:00
- 2 июля 2019
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23:53
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23:53
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23:05
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23:00
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22:54
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22:46
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22:43
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22:32
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22:17
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22:13
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22:10
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21:58
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21:34
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21:28
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21:12
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21:11
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20:58
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