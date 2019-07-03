Шарлия — о сравнении с Березуцкими: это мне приятно — они же легенды

Защитник Звонимир Шарлия, который перешёл в ЦСКА на правах аренды из «Славен-Белупо», прокомментировал сравнения с экс-защитниками «армейцев» Алексеем и Василием Березуцкими.



«Когда команда играет в три защитника, как ЦСКА, я закрою любую позицию в обороне. При схеме с четырьмя защитниками чаще всего играю в центре, но могу и на фланге. В «Славен Белупо» иногда играл слева, но для меня это тяжелее — ведь я правша. А начинал я вообще центрфорвардом. Лет до 12 играл на этой позиции.

Сравнения с братьями Березуцкими? Да, я это прекрасно понимаю. Я уже слышал много сравнений с ними от фанатов ЦСКА. Это мне приятно — они же легенды», — цитирует Шарлию Sport24.

22-летний хорватский футболист будет выступать в составе московской команды до конца сезона-2019/20. Также ЦСКА будет иметь приоритетное право дальнейшего выкупа трансфера игрока.