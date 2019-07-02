Шарлия: переход в лучший клуб России — огромный шаг вперёд

Защитник Звонимир Шарлия, который перешёл в ЦСКА на правах аренды из «Славен-Белупо», поделился впечатлениями от трансфера.

«Я счастлив продолжить карьеру в ЦСКА! Переход в лучший клуб России — огромный шаг вперёд. За несколько дней, что я работал в команде, понял, насколько высокий здесь уровень — это касается игроков, тренеров, персонала и всего остального. Моя задача — расти, прогрессировать и делать всё для моей новой команды.



Яка Бийол помогал мне с самого первого дня, сейчас приехал Кристи, скоро увижу Влашича… Это здорово, когда в коллективе есть люди, которые говорят на твоём языке, и это поможет мне адаптироваться. Но я уже заметил, что у нас абсолютно все ребята замечательные и всегда друг другу помогают.



Мне не нужно объяснять, что за клуб ЦСКА, как много он выиграл в своей истории. Я следил за красно-синими в прошлом сезоне и прекрасно знаю, что они дважды победили мадридский «Реал» в Лиге чемпионов. Жду не дождусь, когда выйду в составе команды на первый официальный матч. Очень надеюсь радовать своей игрой „армейских“ болельщиков!» — цитирует Шарлию пресс-служба ЦСКА.

22-летний хорватский футболист будет выступать в составе московской команды до конца сезона-2019/20. Также ЦСКА будет иметь приоритетное право дальнейшего выкупа трансфера игрока.