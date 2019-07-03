Голы Фирмино и Жезуса — в видеообзоре матча Бразилия — Аргентина

В Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Америки — 2019 между сборными командами Бразилии и Аргентины. Встречу обслуживал эквадорский арбитр Родди Самбрано Ольмедо. Игра завершилась победой бразильцев со счётом 2:0.



Первый гол был забит на 19-й минуте. Отличился нападающий Габриэл Жезус с передачи Роберто Фирмино, который удвоил преимущество хозяев турнира на 71-й минуте. Лидер аргентинцев Лионель Месси два раза попал в каркас ворот, но забить не сумел.



Обыграв Аргентину, национальная команда Бразилии стала первым полуфиналистом Кубка Америки — 2019, где встретится с победителем матча Чили — Перу, который состоится в Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио» 4 июля (начало — в 3:30 мск).