Голы Фирмино и Жезуса — в видеообзоре матча Бразилия — Аргентина

В Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Америки — 2019 между сборными командами Бразилии и Аргентины. Встречу обслуживал эквадорский арбитр Родди Самбрано Ольмедо. Игра завершилась победой бразильцев со счётом 2:0.
Первый гол был забит на 19-й минуте. Отличился нападающий Габриэл Жезус с передачи Роберто Фирмино, который удвоил преимущество хозяев турнира на 71-й минуте. Лидер аргентинцев Лионель Месси два раза попал в каркас ворот, но забить не сумел.
Обыграв Аргентину, национальная команда Бразилии стала первым полуфиналистом Кубка Америки — 2019, где встретится с победителем матча Чили — Перу, который состоится в Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио» 4 июля (начало — в 3:30 мск).
- 3 июля 2019
-
06:46
-
06:14
-
05:59
-
05:23
-
04:57
-
04:49
-
02:50
-
01:38
-
00:36
-
00:17
-
00:09
-
00:00
- 2 июля 2019
-
23:53
-
23:53
-
23:37
-
23:05
-
23:00
-
22:54
-
22:46
-
22:43
-
22:32
-
22:17
-
22:13
-
22:10
-
21:58
-
21:34
-
21:28
-
21:12
-
21:11
-
20:58
-
20:52
-
20:40
-
20:19
-
20:07
-
19:46