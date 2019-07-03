Рабьо: «ПСЖ» не предпринял ни одной попытки сохранить меня

Новичок «Ювентуса» полузащитник Адриен Рабьо высказался о своём переходе в туринский клуб из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента.



«Предыдущая глава уже в прошлом, и теперь меня ждёт новое и очень интересное приключение. Я действительно надеюсь проявить себя и хочу оставить прошлое позади. Я бы предпочёл закрыть предыдущую главу лучшим образом, но это зависело не только от меня и произошло так, как произошло.



Леонардо связывался с моим агентом. Он представился и хотел понять, как обстоит ситуация, но я так и не получил предложения. «ПСЖ» не предпринял ни одной попытки сохранить меня, и он осознал, что моё время в клубе подошло к концу.



Должен сказать, что мой переход в «Ювентус» стал осязаемым лишь недавно. Всё произошло очень быстро, я ни о чём не жалею, потому что мы достигли договорённости в короткие сроки. В переговорах не возникло никаких проблем», — цитирует Рабьо Football Italia.



Рабьо: «Ювентус» на ступень выше «ПСЖ»