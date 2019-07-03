Иванович: «Зенит» готов достаточно, чтобы побороться за трофей

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России с «Локомотивом».
«Это очень важная игра для нас. Будем биться за трофей. В последние две недели мы очень хорошо работали и готовимся к игре серьёзно. У нас были две-три группы игроков. Кто раньше закончил сезон, успел отдохнуть. А «сборники» мало отдохнули. Но последние две недели мы много работали и достаточно готовы. Ещё не на сто процентов, но достаточно для того, чтобы побороться за трофей.
Когда предсезонки короткие, они похожи друг на друга. Но мы должны быть готовы к Лиге чемпионов и хорошо начать чемпионат России. Давление будет. Наша задача – показать, на каком мы находимся уровне. В следующем сезоне у нас будет ещё более высокая мотивация", — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 3 июля 2019
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