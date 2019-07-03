Российский защитник «Хапоэля» из Тель-Авива близок к переходу в «Оренбург»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Хапоэля» из Тель-Авива Эди Готлиб близок к переходу в «Оренбург».



В клубе ожидают, что 26-летний футболист в скором времени присоединится к команде. При этом Готлиб является гражданином двух стран – Израиля и России, что поможет ему в условиях лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге. Контракт игрока с «Хапоэлем» рассчитан до лета 2020 года.



Готлиб выступает в Израиле на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне защитник принял участие в 27 матчах израильской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол и получил 5 жёлтых карточек. «Хапоэль» по итогам розыгрыша пробился в плей-офф за право остаться в высшем дивизионе, где финишировал на втором месте в турнирной таблице.

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